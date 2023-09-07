Разом - до Перемоги! - Залужний привітав воїнів-розвідників з професійним святом

Цитата

"Вітаю бойових побратимів - воїнів-розвідників, та усіх причетних з професійним святом! Про більшість успішних операцій розвідки не прийнято розповідати публічно. Воєнні розвідники не розкривають своїх облич, не називають імен. Вони часто ходять по лезу. Діють там, де багатьом не під силу. Чітко, виважено, послідовно та болісно для противника. Дякую за службу нашим розвідникам! Разом - до Перемоги!",- йдеться в повідомленні.

Доповнення

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав воєнних розвідників з їх професійним святом. Він заявив, що нині весь світ спостерігає за українськими досягненнями.

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З нагоди свята, Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України". Монета присвячена героїчним воїнам-розвідникам, які надійно стоять на захисті національних інтересів нашої держави.

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