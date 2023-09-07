"З вами Україна завжди на кілька кроків попереду" - Зеленський привітав розвідників

Цитата

"Професійні. Сміливі. Непомітні для ворога. З вами Україна завжди на кілька кроків попереду. Дякую за кожен результат! З Днем воєнної розвідки України!", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Сьогодні, сьомого вересня, відзначається День воєнної розвідки України. З 2007 року, згідно наказу Міноборони України, День воєнної розвідки відзначався як відомче свято. Сьомого вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський підписав указ, на підставі якого професійне свято українських розвідників відзначається на загальнодержавному рівні.

З нагоди свята, Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету "Воєнна розвідка України". Монета присвячена героїчним воїнам-розвідникам, які надійно стоять на захисті національних інтересів нашої держави.

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