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Буданов: "Внесок розвідників у боротьбі за суверенітет України - безцінний"

Буданов: "Внесок розвідників у боротьбі за суверенітет України - безцінний"

Київ • УНН

 • 270646 перегляди

КИЇВ. 7 вересня. УНН. Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов привітав воєнних розвідників з їх професійним святом. Він заявив, що нині весь світ спостерігає за українськими досягненнями, пише УНН із посиланням на Telegram – канал начальника ГУР МО.

Цитата

«Сьогодні, всупереч злочинно-вбивчій, терористично-руйнівній агресії росії, ми відзначаємо День воєнної розвідки України. Успішні виконання бойових завдань у тилу ворога, проведення спеціальних операцій, звільнення заручників і полонених зробили безцінним внесок розвідників у боротьбу за суверенітет, територіальну цілісність держави та свободу мільйонів українців, - заявив Буданов.

За його словами, сама сутність професії воєнного розвідника ніколи не передбачала суспільної оцінки  діяльності, адже розвідники – "люди мовчазного подвигу". Та широкомасштабна загарбницька війна й динамічні геополітичні зміни в безпековому середовищі внесли значні корективи в роботу розвідки.

«Нині весь світ спостерігає за нашими досягненнями та довіряє нам і наданій інформації. Попереджений – значить озброєний», - зазначив очільник ГУР.

Буданов подякував кожному з розвідників за службу з вас за службу, за професіоналізм, стійкість, мужність і жертовність.

«Вічна слава і шана бойовим побратимам, які віддали своє життя за рідну країну, за незалежність. Вони назавжди залишаться в наших серцях. Ми помстимося рашистській нечисті за наших бійців, за вбитих і покалічених дітей, за сиріт і батьків, за українські міста і села, за наше небо, нашу землю й наше море! Хай буде світло! Знищимо пітьму!», -додав голова ГУР.

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