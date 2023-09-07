Буданов: "Вклад разведчиков в борьбе за суверенитет Украины - бесценен"

Цитата

«Сегодня, вопреки преступно-убийственной, террористически-разрушительной агрессии россии, мы отмечаем День военной разведки Украины. Успешные выполнения боевых задач в тылу врага, проведение специальных операций, освобождение заложников и пленных сделали бесценным вклад разведчиков в борьбу за суверенитет, территориальную целостность государства и свободу миллионов украинцев, - заявил Буданов.

По его словам, сама сущность профессии военного разведчика никогда не предусматривала общественной оценки деятельности, ведь разведчики – "люди молчаливого подвига". Но широкомасштабная захватническая война и динамичные геополитические изменения в среде безопасности внесли значительные коррективы в работу разведки.

«Сейчас весь мир наблюдает за нашими достижениями и доверяет нам и предоставляемой информации. Предупрежден – значит вооружен», - отметил глава ГУР.

Буданов поблагодарил каждого из разведчиков за службу с вас за службу, за профессионализм, стойкость, мужество и жертвенность.

«Вечная слава и почет боевым побратимам, отдавшим свою жизнь за родную страну, за независимость. Они навсегда останутся в наших сердцах. Мы отомстим рашистской нечисти за наших бойцов, за убитых и покалеченных детей, за сирот и родителей, за украинские города и села, за наше небо, нашу землю и наше море! Да будет свет! Уничтожим тьму!», - добавил глава ГУР.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Торт и взрывы - Буданов поздравил с Днем военной разведки