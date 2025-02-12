Разоблачение "крысы" фсб в рядах СБУ: новые детали о сотрудничестве с врагом и семье шпиона

ukenru
Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей
14:23 • 4946 просмотра

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Эксклюзив
Как написать идеальное резюме: советы от HR
13:50 • 43852 просмотра

Как написать идеальное резюме: советы от HR

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав
12:22 • 70711 просмотра

Пять областей Украины на грани "локального карантина" из-за ОРВИ - Минздрав

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя
10:46 • 108294 просмотра

СБУ разоблачила в своих рядах топовую "крысу" фсб: глава Службы безопасности Малюк лично задерживал предателя

Верховная Рада установила Национальный день молитвы
10:46 • 110045 просмотра

Верховная Рада установила Национальный день молитвы

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить
09:58 • 110544 просмотра

Рада поддержала реформу АРМА: что предлагается изменить

Эксклюзив
ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы
09:53 • 109827 просмотра

ГБР расследует дело против экс-главы ГНС Татьяны Кириенко, ей может грозить до 8 лет тюрьмы

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня
09:03 • 106953 просмотра

Wizz Air хочет возобновить полеты в Украину в течение шести недель после прекращения огня

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?
11 февраля, 19:11 • 123236 просмотра

Минобороны запускает "Контракт 18-24": что получат молодые военные?

Эксклюзив
Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан
11 февраля, 15:29 • 127881 просмотра

Украина готовится легализовать криптовалюту: что изменится для бизнеса и граждан

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

В ГСЧС сообщили о последствиях баллистической атаки рф на Киев

12 февраля, 04:32 • 117501 просмотра
Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

Войска рф атаковали Киевскую область дронами и ракетами, возник пожар, есть повреждения - КОВА

12 февраля, 06:00 • 100524 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 121504 просмотра
Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

Сроки прохождения ВВК для "ограниченно годных" перенесли до 5 июня

09:14 • 61049 просмотра
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 117964 просмотра
публикации
Как написать идеальное резюме: советы от HR

Как написать идеальное резюме: советы от HR
Эксклюзив

13:50 • 43852 просмотра
Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

11 февраля, 17:00 • 145657 просмотра
Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

Украина потеряла балл в рейтинге восприятия коррупции: Transparency International назвала среди причин скандальное назначение главы АРМА

11 февраля, 15:37 • 146664 просмотра
5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

5 признаков того, что на вашей кухне пора сделать уборку

11 февраля, 14:04 • 157046 просмотра
Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

Лига Чемпионов возвращается: первые матчи, фавориты, где смотреть

11 февраля, 07:08 • 187296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

Ученые обнаружили математические закономерности в изображении деревьев на картинах да Винчи и Мондриана

09:34 • 117964 просмотра
Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

Фильм «Капитан Америка: Прекрасный новый мир» получил свои первые отзывы

08:46 • 121504 просмотра
Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

Green Day вдохновил на новый комедийный фильм о приключениях молодых музыкантов

11 февраля, 15:01 • 118126 просмотра
Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

Виллу скандального блогера Волошина на Бали за $370 тысяч затопило

11 февраля, 14:24 • 128215 просмотра
Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

Кто заменит Риз Уизерспун? Две актрисы борются за культовую роль в приквеле "Блондинки в законе"

11 февраля, 13:02 • 132440 просмотра
Актуальное
Разоблачение "крысы" фсб в рядах СБУ: новые детали о сотрудничестве с врагом и семье шпиона

Разоблачение "крысы" фсб в рядах СБУ: новые детали о сотрудничестве с врагом и семье шпиона

Киев  •  УНН

 • 12244 просмотра

Read in English

СБУ задержала чиновника Антитеррористического центра, который работал на фсб с 2018 года. Его родители знали о сотрудничестве с врагом и оправдывали агрессию рф, им также готовят подозрение.

Семья задержанного чиновника СБУ, который оказался агентом фсб, поддерживала его сотрудничество с врагом. Отец и мать шпиона не только знали, что их сын работает на российские спецслужбы, но и оправдывали агрессию рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.

В материалах уголовного дела фигурируют и  близкие родственники предателя - в частности, отец и мать, которые оправдывают российскую агрессию, восхваляют путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на фсб. Родителям планируется  объявить о подозрении по ст. 436-2 УКУ (оправдание агрессии рф против Украины) 

- говорится в сообщении.

Сама "крыса" была завербована в Вене еще в 2018 году, а в конце 2024-го фсб снова активировала ее. Шпион использовал конспиративную квартиру в Киеве для связи с кураторами и передавал врагу данные об оборонительных объектах, результатах ракетных ударов и критической инфраструктуре.

Кроме идеологических мотивов, предатель работал на фсб за деньги.

СБУ также установила посредника, который помогал агенту поддерживать связь с россиянами. Им оказался бывший помощник депутата Партии регионов, который во время Революции достоинства организовывал "Антимайдан" и лично перевозил из москвы деньги для проплаченных митингов.

По подтвержденным оперативным данным, это лицо еще во время Революции достоинства входило в так называемый штаб Андрея Клюева 

- добавили в СБУ.

Теперь ему также готовят подозрение в госизмене.

Добавим

СБУ установила и личность куратора из фсб - Юрия Шаталова, который координировал деятельность агентурной сети.

Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовал конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, WiFiроутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для фсб рф информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну 

- говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас следствие располагает многими неоспоримыми доказательствами преступной деятельности фигурантов дела. Среди них есть аудио и видео, переписка и тому подобное.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала высокопоставленного чиновника-предателя, работавшего на фсб. 

Предателем оказался один из должностных лиц Антитеррористического центра СБУ - руководитель Штаба АТЦ.

СБУ сообщает, что задержанный чиновник уже длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности. Его деятельность контролировали круглосуточно: анализировали контакты, общение, переписки, а также осуществляли постоянное аудио- и видеонаблюдение.

Известно, что агент фсб находился в полной изоляции под контролем контрразведчиков, которые фактически "жили" в его телефоне.

В спецслужбе подчеркивают, что ликвидация такой шпионской ячейки стала исторической спецоперацией, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и потенциальную угрозу для государственной безопасности во время войны. Операция находилась под личным контролем главы СБУ Василия Малюка, который регулярно докладывал о ее ходе Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

ВойнаКриминал и ЧП
venaВена
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы