Разоблачение "крысы" фсб в рядах СБУ: новые детали о сотрудничестве с врагом и семье шпиона

Семья задержанного чиновника СБУ, который оказался агентом фсб, поддерживала его сотрудничество с врагом. Отец и мать шпиона не только знали, что их сын работает на российские спецслужбы, но и оправдывали агрессию рф, передает УНН со ссылкой на СБУ.

В материалах уголовного дела фигурируют и близкие родственники предателя - в частности, отец и мать, которые оправдывают российскую агрессию, восхваляют путина и, судя по аудиоперехватам, знают о работе своего сына на фсб. Родителям планируется объявить о подозрении по ст. 436-2 УКУ (оправдание агрессии рф против Украины) - говорится в сообщении.

Сама "крыса" была завербована в Вене еще в 2018 году, а в конце 2024-го фсб снова активировала ее. Шпион использовал конспиративную квартиру в Киеве для связи с кураторами и передавал врагу данные об оборонительных объектах, результатах ракетных ударов и критической инфраструктуре.

Кроме идеологических мотивов, предатель работал на фсб за деньги.

СБУ также установила посредника, который помогал агенту поддерживать связь с россиянами. Им оказался бывший помощник депутата Партии регионов, который во время Революции достоинства организовывал "Антимайдан" и лично перевозил из москвы деньги для проплаченных митингов.

По подтвержденным оперативным данным, это лицо еще во время Революции достоинства входило в так называемый штаб Андрея Клюева - добавили в СБУ.

Теперь ему также готовят подозрение в госизмене.

Добавим

СБУ установила и личность куратора из фсб - Юрия Шаталова, который координировал деятельность агентурной сети.

Для связи с резидентом вражеской спецслужбы "крыса" использовал конспиративную квартиру в Киеве. Он получил специальный мобильный телефон, WiFiроутер и сим-карту, с помощью которых и осуществлял скрытую передачу собранной для фсб рф информации, в том числе документов, составляющих государственную тайну - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что сейчас следствие располагает многими неоспоримыми доказательствами преступной деятельности фигурантов дела. Среди них есть аудио и видео, переписка и тому подобное.

Задержанному чиновнику объявлено о подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее

Служба безопасности Украины разоблачила в своих рядах и задержала высокопоставленного чиновника-предателя, работавшего на фсб.

Предателем оказался один из должностных лиц Антитеррористического центра СБУ - руководитель Штаба АТЦ.

СБУ сообщает, что задержанный чиновник уже длительное время находился в разработке сотрудников внутренней безопасности. Его деятельность контролировали круглосуточно: анализировали контакты, общение, переписки, а также осуществляли постоянное аудио- и видеонаблюдение.

Известно, что агент фсб находился в полной изоляции под контролем контрразведчиков, которые фактически "жили" в его телефоне.

В спецслужбе подчеркивают, что ликвидация такой шпионской ячейки стала исторической спецоперацией, учитывая уровень агента, его профессиональную подготовку и потенциальную угрозу для государственной безопасности во время войны. Операция находилась под личным контролем главы СБУ Василия Малюка, который регулярно докладывал о ее ходе Верховному Главнокомандующему, Президенту Украины Владимиру Зеленскому.