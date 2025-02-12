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Викриття "щура" фсб у лавах СБУ: нові деталі про співпрацю з ворогом та сім'ю шпигуна

Викриття "щура" фсб у лавах СБУ: нові деталі про співпрацю з ворогом та сім'ю шпигуна

Київ • УНН

 • 32794 перегляди

СБУ затримала високопосадовця Антитерористичного центру, який працював на ФСБ з 2018 року. Його батьки знали про співпрацю з ворогом та виправдовували агресію рф, їм також готують підозру.

Родина затриманого посадовця СБУ, який виявився агентом фсб, підтримувала його співпрацю з ворогом. Батько і мати шпигуна не лише знали, що їхній син працює на російські спецслужби, а й виправдовували агресію рф, передає УНН із посиланням на СБУ.

У матеріалах кримінальної справи фігурують і  близькі родичі зрадника – зокрема, батько та матір, які виправдовують російську агресію, вихваляють путіна та, судячи з аудіоперехоплень, знають про роботу свого сина на фсб. Батькам планується  оголосити про підозру за ст. 436-2 ККУ (виправдовування агресії рф проти України) 

- йдеться у повідомленні.

Сам "щур" був завербований у Відні ще у 2018 році, а наприкінці 2024-го фсб знову активувала його. Шпигун використовував конспіративну квартиру у Києві для зв’язку з кураторами та передавав ворогу дані про оборонні об’єкти, результати ракетних ударів і критичну інфраструктуру.

Окрім ідеологічних мотивів, зрадник працював на фсб за гроші.

СБУ також встановила посередника, який допомагав агенту підтримувати зв’язок з росіянами. Ним виявився колишній помічник депутата Партії регіонів, який під час Революції гідності організовував "Антимайдан" і особисто перевозив з москви гроші для проплачених мітингів.

За підтвердженими оперативними даними, ця особа ще під час Революції гідності входила до так званого штабу Андрія Клюєва 

- додали в СБУ.

Тепер йому також готують підозру в держзраді.

Додамо

СБУ встановила і особу куратора з фсб - Юрія Шаталова, який координував діяльність агентурної мережі.

Для зв’язку з резидентом ворожої спецслужби "щур" використовував конспіративну квартиру в Києві. Він отримав спеціальний мобільний телефон, WiFiроутер та сім-карту, за допомогою яких і здійснював приховану передачу зібраної для фсб рф інформації, у тому числі документів, що становлять державну таємницю 

- йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів справи. Серед них є аудіо та відео, переписка тощо.

Затриманому посадовцю оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше

Служба безпеки України викрила у своїх лавах і затримала високопосадовця-зрадника, який працював на фсб. 

Зрадником виявився один із посадовців Антитерористичного центру СБУ – керівник Штабу АТЦ.

СБУ повідомляє, що затриманий посадовець уже тривалий час перебував у розробці співробітників внутрішньої безпеки. Його діяльність контролювали цілодобово: аналізували контакти, спілкування, переписки, а також здійснювали постійний аудіо- та відеонагляд.

Відомо, що агент фсб перебував у повній ізоляції під контролем контррозвідників, які фактично "жили" в його телефоні.

У спецслужбі підкреслюють, що ліквідація такого шпигунського осередку стала історичною спецоперацією, враховуючи рівень агента, його професійну підготовку та потенційну загрозу для державної безпеки під час війни. Операція перебувала під особистим контролем голови СБУ Василя Малюка, який регулярно доповідав про її перебіг Верховному Головнокомандувачу, Президенту України Володимиру Зеленському.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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