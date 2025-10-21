Разоблачены в многомиллионных сделках с НДС: дело экс-руководства Днепропетровской налоговой передано в суд

В Днепропетровской области будут судить бывшее руководство Главного управления государственной налоговой службы области. Экс-чиновники были разоблачены Государственным бюро расследований на многомиллионных сделках с НДС, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Их обвиняют в причинении государству ущерба на более чем 56 млн гривен из-за сделок с НДС. Обвинительный акт направлен в суд - сообщили в ГБР.

Следствие выяснило, что для реализации схемы по незаконному обогащению бывшая глава областной налоговой привлекла подчиненных сотрудников разных уровней. В 2020–2023 годах они предоставляли рисковым предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Чтобы придать сделке "официальный" вид, руководитель издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов" для незаконных операций - отметили в ГБР.

В Бюро также сообщили, что только "помощь" одному из таких предприятий нанесла государству ущерб на более чем 56 млн грн.

Четверо фигурантов обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) - рассказали в ГБР.

Также по сообщению ГБР, с целью возмещения причиненного ущерба арестованы квартиры, частные дома и паркоместа обвиняемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

В Донецкой области будут судить военного чиновника, который в течение двух лет заставлял подчиненных готовить и продавать шаурму, вместо выполнения боевых задач. По данным ГБР, "служба" проходила под руководством его жены, а государство потеряло более 4 миллионов гривен.