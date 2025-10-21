Разоблачены в многомиллионных сделках с НДС: дело экс-руководства Днепропетровской налоговой передано в суд

$41.760.03
Подготовка к встрече Трампа и Путина в Будапеште приостановлена - корреспондент Белого дома
"Контракт 18-24" расширили: теперь служить можно в любой бригаде Сил обороны
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями
Доставайте шарфы и пуховики: на востоке Украины ожидаются заморозки
Плюс 325 млрд гривен на финансирование сектора безопасности и обороны: Рада приняла изменения в бюджет
Рада назначила Бережную главой Минкульта
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
Атака РФ на критическую инфраструктуру Черкасской области: есть повреждения, жертв нет 21 октября, 06:26
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым 21 октября, 07:50
Скандал в королевской семье: принц Эндрю не платил аренду 22 года, живя в 30-комнатном особняке 21 октября, 07:55
Мобилизация единственного сына тяжелобольного отца: суд на Львовщине вынес приговор и.о. начальника ТЦК 11:05
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix 12:00
публикации
Новым ректором Государственного биотехнологического университета может стать сторонник "харьковской весны" с пророссийскими настроениями 13:53
Хэллоуин-2025: топ костюмов, которые позволят быть не страшным, а незабываемым 21 октября, 07:50
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026 21 октября, 06:03
Пять невероятно вкусных и питательных рецептов с охотничьими колбасками 20 октября, 15:48
Ограбление Лувра: главные подробности резонансного преступления 20 октября, 08:22
Дональд Трамп
Андрей Белоус
Блогеры
Марко Рубио
Ян Липавский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Будапешт
Венгрия
Университет культуры
Фассбендер сыграет Джо Кеннеди в новом сериале от Netflix 12:00
Белый дом опроверг информацию о возможном освобождении рэпера Diddy: окончательное решение за Трампом - Daily Mail 21 октября, 05:58
Жена футболиста Александра Зинченко празднует юбилей: поздравление Владе записал даже Бекхэм 20 октября, 15:55
Дженнифер Лопес раскрыла имя актера, который лучше всех целуется 19 октября, 04:31
Новая кнопка Facebook позволяет ИИ просматривать фотографии, которые вы еще не загрузили 18 октября, 06:19
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Отопление
Золото

Разоблачены в многомиллионных сделках с НДС: дело экс-руководства Днепропетровской налоговой передано в суд

Киев • УНН

 • 1192 просмотра

Бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области будут судить. Их обвиняют в нанесении государству ущерба на более чем 56 млн гривен из-за сделок с НДС, организованных в 2020–2023 годах.

Разоблачены в многомиллионных сделках с НДС: дело экс-руководства Днепропетровской налоговой передано в суд

В Днепропетровской области будут судить бывшее руководство Главного управления государственной налоговой службы области. Экс-чиновники были разоблачены Государственным бюро расследований на многомиллионных сделках с НДС, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших руководителей Главного управления Государственной налоговой службы в Днепропетровской области. Их обвиняют в причинении государству ущерба на более чем 56 млн гривен из-за сделок с НДС. Обвинительный акт направлен в суд 

- сообщили в ГБР.

Следствие выяснило, что для реализации схемы по незаконному обогащению бывшая глава областной налоговой привлекла подчиненных сотрудников разных уровней. В 2020–2023 годах они предоставляли рисковым предприятиям возможность поставлять товары без уплаты налога на добавленную стоимость.

Чтобы придать сделке "официальный" вид, руководитель издала приказ о создании так называемой аналитической группы, в которую включила доверенных исполнителей. Это позволило взять под контроль мониторинг регистрации налоговых накладных и отбирать потенциальных "клиентов" для незаконных операций 

- отметили в ГБР.

В Бюро также сообщили, что только "помощь" одному из таких предприятий нанесла государству ущерб на более чем 56 млн грн.

Четверо фигурантов обвиняются в создании и руководстве преступной организацией, а также в злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины) 

- рассказали в ГБР.

Также по сообщению ГБР, с целью возмещения причиненного ущерба арестованы квартиры, частные дома и паркоместа обвиняемых. Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с конфискацией имущества.

Дополнение

Бывшему заместителю Ирпенского городского головы сообщено о подозрении в незаконном завладении коммунальным имуществом.

В Донецкой области будут судить военного чиновника, который в течение двух лет заставлял подчиненных готовить и продавать шаурму, вместо выполнения боевых задач. По данным ГБР, "служба" проходила под руководством его жены, а государство потеряло более 4 миллионов гривен.

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Государственная налоговая служба Украины
Донецкая область
Днепропетровская область