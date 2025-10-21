Викрили на багатомільйонних оборудках з ПДВ: справу екскерівництва Дніпропетровської податкової передали до суду
Київ • УНН
Колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області судитимуть. Їх звинувачують у завданні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ, організовані у 2020–2023 роках.
У Дніпропетровській області судитимуть колишнє керівництво Головного управління державної податкової служби області. Експосадовці були викриті Державним бюро розслідувань на багатомільйонних оборудках з ПДВ, пише УНН з посиланням на ДБР.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Їх обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ. Обвинувальний акт скеровано до суду
Слідство з’ясувало, що для реалізації схеми з незаконного збагачення колишня очільниця обласної податкової залучила підлеглих працівників різних рівнів. У 2020–2023 роках вони надавали ризиковим підприємствам можливість постачати товари без сплати податку на додану вартість.
Щоб надати оборудці "офіційного" вигляду, керівниця видала наказ про створення так званої аналітичної групи, до якої включила довірених виконавців. Це дало змогу взяти під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних і відбирати потенційних "клієнтів" для незаконних операцій
У Бюро також повідомили, що лише "допомога" одному з таких підприємств завдала державі збитки на понад 56 млн грн.
Четверо фігурантів обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні владою чи службовим становищем (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України)
Також за повідомленням ДБР, з метою відшкодування завданих збитків арештовано квартири, приватні будинки та паркомісця обвинувачених. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з конфіскацією майна.
