Викрили на багатомільйонних оборудках з ПДВ: справу екскерівництва Дніпропетровської податкової передали до суду

$41.760.03
48.660.10
ukenru
15:33 • 5086 перегляди
Підготовка до зустрічі Трампа і путіна в Будапешті призупинена - кореспондент Білого домуVideo
14:07 • 12860 перегляди
“Контракт 18-24" розширили: тепер служити можна у будь-якій бригаді Сил оборони
13:53 • 21003 перегляди
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto
12:57 • 15347 перегляди
Діставайте шарфи та пуховики: на сході України очікуються заморозки
11:39 • 19158 перегляди
Плюс 325 млрд гривень на фінансування сектору безпеки і оборони: Рада ухвалила зміни до бюджету
21 жовтня, 10:33 • 21603 перегляди
Рада призначила Бережну очільницею Мінкульту
21 жовтня, 10:26 • 21498 перегляди
Прокуратура проситиме для ексдиректора "Молодого театру" Білоуса арешт без застави
21 жовтня, 09:34 • 20488 перегляди
Європейські лідери підтримали припинення вогню в Україні та переговори на основі поточної лінії зіткнення
21 жовтня, 08:55 • 19226 перегляди
Союзники прагнуть посилити Україну на тлі зустрічі Трампа і путіна, дехто в ЄС хоче участі в саміті - Politico
21 жовтня, 07:53 • 17468 перегляди
Коли увімкнуть опалення по всій Україні - відповідь енергетиків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0м/с
83%
750мм
Популярнi новини
Підвищує ризик раку: у ЄС можуть заборонити етанол в антисептиках через канцерогенну небезпеку21 жовтня, 07:07 • 4016 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 37673 перегляди
Скандал у королівській родині: принц Ендрю не платив оренду 22 роки, живучи у 30-кімнатному особняку21 жовтня, 07:55 • 8270 перегляди
Мобілізація єдиного сина тяжкохворого батька: суд на Львівщині виніс вирок в.о. начальника ТЦК11:05 • 5444 перегляди
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 16873 перегляди
Публікації
Новим ректором Державного біотехнологічного університету може стати прихильник “харківської весни” з проросійськими настроямиPhoto13:53 • 20998 перегляди
Гелловін-2025: топ костюмів, які дозволять бути не страшним, а незабутнімPhoto21 жовтня, 07:50 • 37695 перегляди
Початок бюджетного процесу в Раді: що відомо про Держбюджет-202621 жовтня, 06:03 • 38419 перегляди
П'ять неймовірно смачних і поживних рецептів з мисливськими ковбаскамиPhoto20 жовтня, 15:48 • 45366 перегляди
Пограбування Лувра: головні подробиці резонансного злочину20 жовтня, 08:22 • 102424 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Білоус
Блогери
Марко Рубіо
Ян Ліпавський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Університет культури
Реклама
УНН Lite
Фассбендер зіграє Джо Кеннеді у новому серіалі від Netflix12:00 • 16892 перегляди
Білий дім спростував інформацію про можливе звільнення репера Diddy: остаточне рішення за Трампом - Daily Mail21 жовтня, 05:58 • 34932 перегляди
Дружина футболіста Олександра Зінченка святкує ювілей: вітання Владі записав навіть БекхемVideo20 жовтня, 15:55 • 26326 перегляди
Дженніфер Лопес розкрила ім'я актора, який найкраще цілується19 жовтня, 04:31 • 82498 перегляди
Нова кнопка Facebook дозволяє ШІ переглядати фото, які ви ще не завантажили18 жовтня, 06:19 • 76923 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення
Золото

Викрили на багатомільйонних оборудках з ПДВ: справу екскерівництва Дніпропетровської податкової передали до суду

Київ • УНН

 • 1284 перегляди

Колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області судитимуть. Їх звинувачують у завданні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ, організовані у 2020–2023 роках.

Викрили на багатомільйонних оборудках з ПДВ: справу екскерівництва Дніпропетровської податкової передали до суду

У Дніпропетровській області судитимуть колишнє керівництво Головного управління державної податкової служби області. Експосадовці були викриті Державним бюро розслідувань на багатомільйонних оборудках з ПДВ, пише УНН з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх керівників Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області. Їх обвинувачують у заподіянні державі збитків на понад 56 млн гривень через оборудки з ПДВ. Обвинувальний акт скеровано до суду 

- повідомили в ДБР.

Слідство з’ясувало, що для реалізації схеми з незаконного збагачення колишня очільниця обласної податкової залучила підлеглих працівників різних рівнів. У 2020–2023 роках вони надавали ризиковим підприємствам можливість постачати товари без сплати податку на додану вартість.

Щоб надати оборудці "офіційного" вигляду, керівниця видала наказ про створення так званої аналітичної групи, до якої включила довірених виконавців. Це дало змогу взяти під контроль моніторинг реєстрації податкових накладних і відбирати потенційних "клієнтів" для незаконних операцій 

- зазначили в ДБР.

У Бюро також повідомили, що лише "допомога" одному з таких підприємств завдала державі збитки на понад 56 млн грн.

Четверо фігурантів обвинувачуються у створенні та керівництві злочинною організацією, а також у зловживанні владою чи службовим становищем (ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України) 

- розповіли в ДБР.

Також за повідомленням ДБР, з метою відшкодування завданих збитків арештовано квартири, приватні будинки та паркомісця обвинувачених. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком на 13 років з конфіскацією майна.

Доповнення

Колишньому заступнику Ірпінського міського голови повідомлено про підозру у незаконному заволодінні комунальним майном.

На Донеччині судитимуть військового посадовця, який протягом двох років змушував підлеглих готувати й продавати шаурму, замість виконання бойових завдань. За даними ДБР, "служба" проходила під керівництвом його дружини, а держава втратила понад 4 мільйони гривень.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Державна податкова служба України
Донецька область
Дніпропетровська область