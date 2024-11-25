Расформирование ТЦК и СП может ослабить обороноспособность государства - Вениславский

ukenru
Эксклюзив
В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме
12:07 • 12913 просмотра

В АРМА избегают комментариев относительно замечаний Transparency International о популизме

Эксклюзив
Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря
08:31 • 75137 просмотра

Ретроградный Меркурий и новолуние: что предвещают звезды на период с 25 ноября по 1 декабря

Эксклюзив
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
07:10 • 121244 просмотра

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Эксклюзив
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
 • 192953 просмотра

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Эксклюзив
Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства
 • 176533 просмотра

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в Венгрии учились идентифицировать самодельные взрывные устройства

Эксклюзив
"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ
 • 181289 просмотра

"Выстрел себе в голову": Южанина раскритиковала идею Гетманцева о принудительной покупке ОВГЗ

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру
 • 236602 просмотра

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Эксклюзив
Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев
 • 193292 просмотра

Тепло и комфорт для ВПЛ: как в Броварах создают условия для зимовки переселенцев

Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
 • 137238 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
 • 143828 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

Оккупанты захватили новые территории и усиливают наступление на востоке Украины - DeepState

 • 102175 просмотра
Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

Южная Корея выделит $6 млн на украинское зерно для стран с продовольственным кризисом

 • 106464 просмотра
Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

Террористическая страна осуществила 73 обстрела на Сумщине

 • 105581 просмотра
Два корабля рф находятся в Черном море

Два корабля рф находятся в Черном море

 • 104669 просмотра
Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

Ночная атака дронов на Запорожье: пострадал подросток

 • 101769 просмотра
публикации
Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать

Международный день борьбы с насилием против женщин: что нужно знать
Эксклюзив

07:10 • 121232 просмотра
Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов

Приблизился ли мир к ядерной войне: изменение доктрины россии, реакция мира и мнения экспертов
Эксклюзив

 • 192943 просмотра
Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

Конкурс со скрытыми условиями: АРМА в тендере на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" "забыло" упомянуть о залоге

 • 144488 просмотра
Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

Прозрачность или ширма: как АРМА передает активы в управление

 • 154803 просмотра
Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

Таинственный "Орешник": что собой представляет и как была разработана ракета, которой враг ударил по Днепру

 • 236597 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

Рассел Кроу должен был воскреснуть в отмененном сиквеле «Гладиатора» Ника Кейва

09:50 • 40609 просмотра
Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

09:02 • 47404 просмотра
Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

Николь Кидман и ее муж планируют возвращение в Австралию после тяжелого года

08:12 • 46705 просмотра
Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

Канье Уэст скрывается в Японии от судебного иска бывшей ассистентки

 • 98065 просмотра
Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками

 • 106487 просмотра
Актуальное
Расформирование ТЦК и СП может ослабить обороноспособность государства - Вениславский

Расформирование ТЦК и СП может ослабить обороноспособность государства - Вениславский

Киев  •  УНН

 • 3247 просмотра

Read in English

Федор Вениславский заявил, что ТЦК несут основную нагрузку по мобилизации, поэтому их расформирование опасно. Рекрутинговые центры являются лишь пилотными проектами и должны работать параллельно с ТЦК.

Наибольшая «ноша» в вопросе мобилизации приходится на ТЦК и СП, поэтому их расформирование может угрожать обороноспособности государства. Об этом заявил народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Рекрутинговые центры - это пилотные проекты. Не надо преувеличивать их достижения. Главную «ношу» в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК и СП. Призывы моих коллег из представителей ВСК, по расформированию ТЦК - это точно не в пользу обеспечения обороноспособности государства

- сказал Вениславский.

По его словам, рекрутинг и ТЦК должны работать одновременно.

Напомним 

Впервые говорить о расформировании ТЦК и СП начали во временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих. Они предлагают вместо них создать рекрутинговые  центры, где будут работать, в частности, гражданские.

Впоследствии в «Слуге народа» отреагировали на такое предложение, назвав это «популизмом». 

В Минобороны о трансформации ТЦК: год, как это делаем18 нояб. 2024, 12:57 • 17915 просмотров

Ирина Колесник

Ирина Колесник

политика
sluga-narodaСлуга народа
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
verkhovna-radaВерховная Рада
ruslan-stefanchukРуслан Стефанчук