Расформирование ТЦК и СП может ослабить обороноспособность государства - Вениславский
Киев • УНН
Федор Вениславский заявил, что ТЦК несут основную нагрузку по мобилизации, поэтому их расформирование опасно. Рекрутинговые центры являются лишь пилотными проектами и должны работать параллельно с ТЦК.
Наибольшая «ноша» в вопросе мобилизации приходится на ТЦК и СП, поэтому их расформирование может угрожать обороноспособности государства. Об этом заявил народный депутат и член комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский во время брифинга, передает корреспондент УНН.
Рекрутинговые центры - это пилотные проекты. Не надо преувеличивать их достижения. Главную «ношу» в вопросе мобилизации продолжает выполнять именно ТЦК и СП. Призывы моих коллег из представителей ВСК, по расформированию ТЦК - это точно не в пользу обеспечения обороноспособности государства
По его словам, рекрутинг и ТЦК должны работать одновременно.
Напомним
Впервые говорить о расформировании ТЦК и СП начали во временной следственной комиссии по защите прав военнослужащих. Они предлагают вместо них создать рекрутинговые центры, где будут работать, в частности, гражданские.
Впоследствии в «Слуге народа» отреагировали на такое предложение, назвав это «популизмом».
В Минобороны о трансформации ТЦК: год, как это делаем18 нояб. 2024, 12:57 • 17915 просмотров