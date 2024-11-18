В Минобороны о трансформации ТЦК: год, как это делаем

В Минобороны один год работают над трансформацией ТЦК и СП. Речь идет о цифровизации некоторых послух ТЦК. Об этом заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко во время брифинга, передает УНН.

Как только мы разгрузим ТЦК, откроем возможность, функции которые можно делать только офлайн в онлайне, эта нагрузка органично спадет. ТЦК смогут сфокусироваться на силах генерации, делать мобилизационные процессы, планировать, делать свои экспертные выводы и тому подобное. А мы заберем все сервисы в том числе в онлайн - сказала Черногоренко.

Она отметила, что украинцы сейчас супер готовы к цифровым инструментам.

У нас обновили данные через «Резерв+» 3,5 млн пользователей, это вдвое больше чем обновило данные через ТЦК и ЦНАПы вместе взятые. Очевидный вектор двигаться туда куда украинцам удобнее. Далее это будет трансформация ТЦК, мы сможем увидеть каким образом мы забираем это на цифровой бэк-офис, видим какая активность наших граждан в онлайне, в цифровых инструментах, Резерве +, и частично услуги будут останутся в ТЦК и возможно иммигрируют в ЦНАП. То есть это такая работа действительно над большой реформой, трансформацией ТЦК, которая фактически началась, только год, как мы это делаем - рассказала Черногоренко.

На вопрос, как в Минобороны относятся к идее расформирования ТЦК с передачей функций, министр обороны Рустем Умеров ответил:

«Мы взяли принцип не навредить той системе, которая есть. Мы слышим, мы знаем. Это вызов, это очень огромная боль. Со своей стороны мы прорабатывали концепт этот, чтобы превратить это в офис по обслуживанию военнослужащих, там несколько других концепций было. То есть мы не останавливаемся, чтобы найти решение в этом плане. Взвешенно относимся, юридически прорабатываем, как если будет переформатация, как она будет эффективнее той, которая сейчас, кто этим будет управлять, каким образом, как это будет обслуживаться. То есть внутренне мы сейчас это обсуждаем».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Анатолий Баргилевич также прокомментировал идею расформирования ТЦК.

ТЦК - это не устойчивый организм, который не обратимый, жизнь покажет. Будут вноситься изменения, и вопрос возникнет сам собой, либо ТЦК переформировывается в другой орган, либо он какой и есть останется, это все жизнь подскажет - заявил Баргилевич.

Дополнение

Временная следственная комиссия по защите прав военнослужащих подала отчет, в котором предлагает расформировать ТЦК, а вместо них создать рекрутинговые центры, где будут работать в том числе гражданские.

Представитель Полтавского ТЦК Роман Истомин пояснил, что в составе ТЦК и СП есть работники, а также отдельно - военнослужащие. Первые могут быть задействованы только, как условные строительные бригады.