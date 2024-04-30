"Рано говорить об открытии новой линии фронта": Синегубов о ситуации на Купянском направлении

Военная ситуация на севере Харьковщины и на Купянском направлении неизменна. Поэтому говорить об открытии новой линии фронта по состоянию на сегодня рано. Об этом заявил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Враг накапливает войска, что уже традиционно, для того чтобы проводить активные штурмовые действия. Мы четко понимаем, что там идет линия фронта. Последние два месяца враг фактически проводил там замену своих подразделений, которые потеряли там боеспособность в связи с эффективной работой наших Вооруженных Сил. - рассказал Синегубов.

Детали

Председатель ОВА отметил, что вновь прибывшие подразделения россиян провели подготовку прямо у позиций, и сразу пошли на штурм. Только за вчера на этом участке фронта наши военные дали отпор врагу 15 раз.

Синегубов отметил, что личный состав противника не увеличен. Украинские защитники постоянно отслеживают перемещение войск как и на севере, так и на северо-востоке. Поэтому по состоянию на сегодня рано говорить об открытой новой линии фронта.