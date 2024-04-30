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"Зарано говорити про відкриття нової лінії фронту": Синєгубов про ситуацію на Куп‘янському напрямку

"Зарано говорити про відкриття нової лінії фронту": Синєгубов про ситуацію на Куп‘янському напрямку

Київ • УНН

 • 23758 перегляди

Військова ситуація на Куп'янському напрямку залишається незмінною, нової лінії фронту поки що не відкрито, оскільки противник накопичує війська для можливих штурмових дій, які українські війська відбивають, за словами голови Харківської обласної військової адміністрації.

Військова ситуація на півночі Харківщини та на Куп‘янському напрямку незмінна. Тож говорити про відкриття нової лінії фронту станом на сьогодні зарано. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Ворог накопичує війська, що вже традиційно, для того щоб проводити активні штурмові дії. Ми чітко розуміємо, що там йде лінія фронту. Останні два місяці ворог фактично проводив там заміну своїх підрозділів, які втратили там боєздатність у зв’язку з ефективною робою наших Збройних Сил.

– розповів Синєгубов.

Деталі

Голова ОВА зазначив, що новоприбулі підрозділи росіян провели підготовку прямо біля позицій, та одразу пішли на штурм. Лише за вчора на цій ділянці фронту наші військові дали відсіч ворогу 15 разів.

Синєгубов зазначив, що особовий склад противника не збільшений. Українські захисники постійно відслідковують переміщення військ як і на півночі, так і на північному сході. Тож станом на сьогодні зарано говорити про відкриту нову лінію фронту.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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