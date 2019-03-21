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Утренний Киев стоит в пробках

Киев • УНН

 • 12067 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. На дорогах Киева утром заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Утренний Киев стоит в пробках

По данным сервиса, высокий уровень пробок наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Бассейной, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, Владимирском спуске.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская"), Голосеевском проспекте, улицах Дегтяревской, Николая Гринченко, Константиновской, Большой Окружной дороге.

На левом берегу столицы затрудненное движение наблюдается на Броварском проспекте, проспекте Соборности, улицах Братиславской, Анны Ахматовой, Харьковском и Дарницком шоссе, Днепровской набережной, проспектах Освободителей и Генерала Ватутина.

На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, Дарницком и моста Патона наблюдаются пробки в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.

Напомним, на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу.

Как сообщал УНН, на ул. Семьи Кульженко продолжаются работы по ремонту дороги и обустройству нового освещения.

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