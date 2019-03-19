На вул. Сім’ї Кульженків тривають роботи з ремонту дороги та облаштування нового освітлення - КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На вул. Сім’ї Кульженків в Оболонському районі столиці тривають роботи з улаштування нової основи дорожнього покриття від вул. Полярної у напрямку кільцевої дороги та встановлення нових опор зовнішнього освітлення. Про це повідомили у КК “Київавтодор”, передає УНН із посиланням на прес-службу КМДА.
У комунальній корпорації нагадали, що минулого року на вулиці були проведені масштабні будівельні та дорожні роботи, зокрема, влаштовано дощову каналізацію, два шари дорожнього покриття на ділянці від вул. Лугової до вул. Полярної та розпочаті підготовчі роботи на ділянці від вул. Полярної до кільцевої дороги.
Після завершення повного комплексу робіт вулиця матиме якісне 3-шарове асфальтобетонне покриття проїжджої частини, нові тротуари, велодоріжки та сучасне енергозберігаюче освітлення.
Також у КК “Київавтодор” повідомили, що у рамках капітального ремонту просп. Академіка Палладіна влаштовано нову мережу зовнішнього освітлення на ділянці від шляхопроводу через залізничні колії біля станції “Новобіличі” до вул. Пономарьова. Наразі роботи тривають у протилежному напрямку — від шляхопроводу до б-ру Академіка Вернадського.