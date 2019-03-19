На ул. Семьи Кульженко продолжаются работы по ремонту дороги и обустройство нового освещения - КГГА
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На ул. Семьи Кульженко в Оболонском районе столицы продолжаются работы по устройству новой основы дорожного покрытия от ул. Полярной в направлении кольцевой дороги и установления новых опор наружного освещения. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор", передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
В коммунальной корпорации напомнили, что в прошлом году на улице были проведены масштабные строительные и дорожные работы, в частности, устроено дождевую канализацию, два слоя дорожного покрытия на участке от ул. Луговой до ул. Полярной и начаты подготовительные работы на участке от ул. Полярной до кольцевой дороги.
После завершения полного комплекса работ улица будет качественное 3-слойное асфальтобетонное покрытие проезжей части, новые тротуары, велодорожки и современное энергосберегающее освещение.
Также в КК "Киевавтодор" сообщили, что в рамках капитального ремонта ул. Академика Палладина устроено новую сеть наружного освещения на участке от путепровода через железнодорожные пути у станции "Новобеличи" до ул. Пономарева. Сейчас работы продолжаются в обратном направлении - от путепровода до б-ра Академика Вернадского.