Ранковий Київ стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. На дорогах Києва зранку помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, високий рівень заторів спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Саксаганського, Басейній, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе, Володимирському узвозі.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на проспекті Перемоги (від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська"), Голосіївському проспекті, вулицях Дегтярівській, Миколи Грінченка, Костянтинівській, Великій Окружній дорозі.
На лівому березі столиці ускладнений рух спостерігається на Броварському проспекті, проспекті Соборності, вулицях Братиславській, Анни Ахматової, Харківському та Дарницькому шосе, Дніпровській набережній, проспектах Визволителів та Генерала Ватутіна.
На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, Дарницькому та мосту Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, на Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу.
Як повідомляв УНН, на вул. Сім’ї Кульженків тривають роботи з ремонту дороги та облаштування нового освітлення.