На Шулявському шляхопроводі розпочався демонтаж мосту – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Шулявському шляхопроводі розпочалися роботи з демонтажу. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян, передає УНН.
Зазначимо, що рух транспорту на час реконструкції Шулявського шляхопроводу організовано прилеглими вулицями. Так, на шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.
Просимо водіїв поставитися з розумінням до цієї ситуації та обрати альтернативні маршрути.
Нагадаємо, що громадський транспорт із 17 березня на час реконструкції Шулявського шляхопроводу змінить свою роботу.
Окрім того, на період проведення реконструкції Шулявського шляхопроводу зміниться робота автобусних маршрутів у режимі маршрутного таксі.