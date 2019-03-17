На Шулявском путепроводе начался демонтаж моста - КГГА

Отметим, что движение транспорта на время реконструкции Шулявского путепровода организовано прилегающими улицами. Так, на путях объезда предусмотрена организация одностороннего движения автомобильного транспорта, а именно: улица Антона Цедика (до пересечения с улицей Петра Нестерова) и улица Петра Нестерова будут переведены в режим одностороннего движения; улица Гарматная (до пересечения с улицей Выборгской) и улица Выборгская также будут переведены в режим одностороннего движения.

Просим водителей отнестись с пониманием к этой ситуации и выбрать альтернативные маршруты.

Напомним, что общественный транспорт с 17 марта на время реконструкции Шулявского путепровода изменит свою работу.

Кроме того, на период проведения реконструкции Шулявского путепровода изменится работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси.