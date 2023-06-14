“Рамштайн-13”: “самолетная коалиция”, хабы для ремонта техники, что еще обсудят главы Минобороны стран Запада и Украины

Детали

По словам Резникова, основным станет углубление и расширение сотрудничества в рамках создаваемой “самолетной коалиции”. Пока речь идет исключительно об обучении украинских пилотов на западных самолетах.

Цитата

“Прежде всего мы ожидаем аналогичного уровня поддержки со стороны партнеров. В рамках заседания мы будем обсуждать детальные вещи „самолетной коалиции“. В данном случае мы говорим пока что о подготовке пилотов и не только пилотов, но и наших техников и инженеров, которые будут заниматься обслуживанием самолетов. Потому что это очень сложная система”, — сказал Резников.

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Министр обороны Украины отметил, что важным вопросом является создание различных хабов для ремонта техники, которая была повреждена на поле боя, “как на территории Украины, вместе с партнерами, так и в дружественных приграничных странах”.

Традиционно будет вестись речь о поставках в Украину систем ПВО, артиллерии, снарядов, амуниции и т.д.

Дополнение

По итогам предыдущего заседания Контактной группы министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обсуждали предоставление Украине танков Leopard, систем ПВО и снарядов 155-го калибра.

По его словам, на момент проведения “Рамштайн-12” Украина получила от стран Запада в рамках Контактной группы оборонной помощи на 65 миллиардов долларов.