Країни формату "Рамштайн" виділили Україні загалом 65 млрд доларів оборонної допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Загалом, обсяг оборонної допомоги Україні в рамках групи «Рамштайн», склав 65 мільярдів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі «Рамштайн», передає кореспондент УНН.
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«65 мільярдів доларів вже було перераховано, спрямовано на забезпечення безпеки в Україні. Тому ми розуміємо, що наша єдність зараз понад усі й тому ми маємо бути з Україною стільки скільки буде потрібно», - розповів Остін.
Окрім того, він повідомив, що контактна група буде продовжувати надавати боєприпаси Україні.
Деталі
«Зараз ми просто підкреслюємо нашу рішучість для того, аби забезпечити, щоб суверенітет та безпека України у майбутньому ніколи не похитнулася й Україна могла дати відсіч будь-якій атаці. Зараз ми намагаємося охопити найважливіші пункти на які націлена саме ця контактна група. Ці визначальні системи ППО зараз захищають українське небо й українську інфраструктуру, й тому ми будемо продовжувати надавати боєприпаси, які дуже необхідні», - сказав Остін.
Він зазначив, що росія продовжує використовувати гіперзвукові снаряди, для того, аби становити загрозу для українців, для мирних жителів.
«Завдяки найсучаснішим системам ППО, системам Patriot, які надали США, а також системи, які передали наші європейські партнери, зараз Україна може 100% збивати ворожі ракети і ми це вже бачили у реальності. Тому ми зараз тут переглядатимемо ще раз те, що необхідно Україні для того, щоб захищати її небо. Зараз фокус на безпеці неба України», - розповів Остін.
Також він повідомив, що на зустрічі також говоритимуть про те, як можна пришвидшити промислове виробництво необхідного обладнання для України.
Доповнення
Остін повідомив, що на зустрічі у форматі «Рамштайн» говоритимуть про надання систем ППО та боєприпаси діаметром 155-го калібру.