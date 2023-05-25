Страны формата "Рамштайн" выделили Украине в общей сложности 65 млрд долларов оборонной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. В общем, объем оборонной помощи Украине в рамках группы «Рамштайн», составил 65 миллиардов долларов. Об этом сообщил министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате «Рамштайн», передает корреспондент УНН.
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«65 миллиардов долларов уже было перечислено, направлено на обеспечение безопасности в Украине. Поэтому мы понимаем, что наше единство сейчас превыше всего и поэтому мы должны быть с Украиной столько сколько потребуется», - рассказал Остин.
Кроме того, он сообщил, что контактная группа будет продолжать предоставлять боеприпасы Украине.
Детали
«Сейчас мы просто подчеркиваем нашу решимость для того, чтобы обеспечить, чтобы суверенитет и безопасность Украины в будущем никогда не пошатнулись и Украина могла дать отпор любой атаке. Сейчас мы пытаемся охватить важнейшие пункты, на которые нацелена именно эта контактная группа. Эти определяющие системы ПВО сейчас защищают украинское небо и украинскую инфраструктуру, и поэтому мы будем продолжать предоставлять боеприпасы, которые очень необходимы», - сказал Остин.
Он отметил, что россия продолжает использовать гиперзвуковые снаряды, для того, чтобы представлять угрозу для украинцев, для мирных жителей.
«Благодаря современным системам ПВО, системам Patriot, которые предоставили США, а также системы, которые передали наши европейские партнеры, сейчас Украина может 100% сбивать вражеские ракеты и мы это уже видели в реальности. Поэтому мы сейчас здесь будем пересматривать еще раз то, что необходимо Украине для того, чтобы защищать ее небо. Сейчас фокус на безопасности неба Украины», - рассказал Остин.
Также он сообщил, что на встрече также будут говорить о том, как можно ускорить промышленное производство необходимого оборудования для Украины.
Дополнение
Остин сообщил, что на встрече в формате «Рамштайн» будут говорить о предоставлении систем ПВО и боеприпасов диаметром 155-го калибра.