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Остін на "Рамштайн-12": увага зосереджена на зміцненні української ППО і боєприпасах

Київ • УНН

 • 558394 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі «Рамштайн», заявив, що сьогодні говоритимуть про надання систем ППО та боєприпаси діаметром 155-го калібру, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Ми будемо говорити про доставку боєприпасів та зміцнення системи української ППО. Наші зусилля буде спрямовано на те, аби зміцнити безпекову ситуацію України, а також ми говоритимемо про обладнання, яке зараз найнагальніше, необхідне для України. Йдеться про радари, амуніцію, системи ППО і, звичайно, ми будемо говорити про надання боєприпасів діаметром 155-го калібру. Також ми розуміємо, і реалії показують, що зараз для України надзвичайно визначальною є робота ППО, і саме тому ми разом працювали для того, аби зрозуміти, яким чином можна зміцнити українську обороноздатність у повітрі», - розповів Остін.

Він також подякував німецьким партнерам, які пообіцяли надати Україні нові додаткові танки Leopard.

«Данія надаватиме надалі установки ППО, Франція також дала зобов’язання надати сучасні танки ЗСУ. Всі ці донати відповідають пріоритетам, і тому є на порядку денному нашого засідання», - сказав Остін.

За його словами, також країни-партнери продовжуватимуть тренувати українських бійців на своїх полігонах, зокрема на сучасних танках.

Доповнення

Речник Пентагону Патрік Райдер повідомляв, що "Рамштайн-12" буде присвячена посиленню української ППО, наданню боєприпасів та навчанню на винищувачах F-16

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