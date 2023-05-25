Остин на "Рамштайн-12": внимание сосредоточено на укреплении украинской ПВО и боеприпасах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую еще называют встречей в формате «Рамштайн», заявил, что сегодня будут говорить о предоставлении систем ПВО и боеприпасов диаметром 155-го калибра, передает корреспондент УНН.
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«Мы будем говорить о доставке боеприпасов и укреплении системы украинской ПВО. Наши усилия будут направлены на то, чтобы укрепить ситуацию с безопасностью Украины, а также мы будем говорить об оборудовании, которое сейчас самое насущное, необходимое для Украины. Речь идет о радарах, амуниции, системах ПВО и, конечно, мы будем говорить о предоставлении боеприпасов диаметром 155-го калибра. Также мы понимаем, и реалии показывают, что сейчас для Украины чрезвычайно определяющей является работа ПВО, и именно поэтому мы вместе работали для того, чтобы понять, каким образом можно укрепить украинскую обороноспособность в воздухе», - рассказал Остин.
Он также поблагодарил немецких партнеров, которые пообещали предоставить Украине новые дополнительные танки Leopard.
«Дания будет предоставлять в дальнейшем установки ПВО, Франция также дала обязательство предоставить современные танки ВСУ. Все эти донаты соответствуют приоритетам, и поэтому есть в повестке дня нашего заседания», - сказал Остин.
По его словам, также страны-партнеры будут продолжать тренировать украинских бойцов на своих полигонах, в частности на современных танках.
Дополнение
Представитель Пентагона Патрик Райдер сообщал, что "Рамштайн-12" будет посвящена усилению украинской ПВО, предоставлению боеприпасов и обучению на истребителях F-16