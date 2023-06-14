“Рамштайн-13”: “літакова коаліція”, хаби для ремонту техніки, що ще обговорять глави Міноборони країн Заходу та України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні, 15 червня, відбудеться вже 13-те засідання Контактної групи з питань оборони України (зустріч у форматі “Рамштайн”). Напередодні голова українського оборонного відомства Олексій Резніков окреслив ключові теми, які стануть предметом переговорів, пише УНН.
Деталі
За словами Резнікова, основним стане поглиблення та розширення співпраці у рамках “літакової коаліції”, що створюється. Поки що мова йде виключно про навчання українських пілотів на західних літаках.
Цитата
“Перш за все ми очікуємо аналогічного рівня підтримки з боку партнерів. У межах засідання ми будемо обговорювати детальні речі „літакової коаліції“. У даному випадку ми говоримо поки що про підготовку пілотів і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система”, — сказав Резніков.
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Міністр оборони України зазначив, що важливим питанням є створення різноманітних хабів для ремонту техніки, яка була пошкоджена на полі бою, “як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах”.
Традиційно буде вестися мова про постачання до України систем ППО, артилерії, снарядів, амуніції, тощо.
Доповнення
За підсумками попереднього засідання Контактної групи міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що обговорювали надання Україні танків Leopard, систем ППО та снарядів 155-го калібру.
За його словами, на момент проведення “Рамштайну-12” Україна отримала від країн Заходу в рамках Контактної групи оборонної допомоги на 65 мільярдів доларів.