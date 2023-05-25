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Остін про "Рамштайн-12": обговорили надання Україні танків Leopard

Остін про "Рамштайн-12": обговорили надання Україні танків Leopard

Київ • УНН

 • 673880 перегляди

КИЇВ. 25 травня. УНН. Контактна група з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі «Рамштайн», обговорила надання танків Leopard Україні. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Також наша Контактна група обговорили довгострокову сталу підтримку з нашого боку, включно з індустріальними ініціативами, а також щодо виготовлення критичного обладнання. Також ми говорили, зокрема, про надання танків Leopard, а також програм, які охоплюють необхідні ресурси на найближчі роки», - розповів Остін.

Окрім того, він повідомив, що Контактна група обговорила декілька критичних моментів, прогалин з якими стикається Україна.

«Однією з нагальних потреб України є наземні системи ППО і тому ми учасники Контактної групи продовжуватимемо працювати активно для того, аби надати Україні те що потрібно. Країни Контактної групи шукатимуть подальші шляхи для того, щоб забезпечити тим, що є в переліку нагальних потреб», - сказав Остін.

Доповнення

Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України, яку ще називають зустріччю у форматі «Рамштайн», заявляв, що сьогодні говоритимуть про надання систем ППО та боєприпаси діаметром 155-го калібру.

Українські Національні Новини

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