Остин о "Рамштайн-12": обсудили предоставление Украине танков Leopard

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«Также наша Контактная группа обсудила долгосрочную устойчивую поддержку с нашей стороны, включая промышленные инициативы, а также изготовление критически важного оборудования. Также мы говорили, в частности, о предоставлении танков Leopard, а также программ, которые охватывают необходимые ресурсы на ближайшие годы», - рассказал Остин.

Кроме того, он сообщил, что Контактная группа обсудила несколько критических моментов, пробелов с которыми сталкивается Украина.

«Одной из насущных потребностей Украины являются наземные системы ПВО и поэтому мы участники Контактной группы будем продолжать работать активно для того, чтобы предоставить Украине то, что нужно. Страны Контактной группы будут искать дальнейшие пути для того, чтобы обеспечить тем, что есть в перечне насущных потребностей», - сказал Остин.

Дополнение

Министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины, которую ещё называют встречей в формате «Рамштайн», заявлял, что сегодня будут говорить о предоставлении систем ПВО и боеприпасов диаметром 155-го калибра.