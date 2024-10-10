Ракетный удар рф по Одесской области унес жизни уже 7 человек

В Одесской области в результате ракетной атаки российских войск на портовую инфраструктуру погибли 7 человек - тяжело раненый 46-летний сотрудник порта умер в больнице, сообщил в четверг председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

К сожалению, количество жертв в результате вчерашней российской ракетной атаки возросло до 7. Сегодня утром в больнице скончался 46-летний сотрудник порта. Врачи делали все возможное, но ранения были слишком тяжелыми. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.. - написал Кипер.

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По данным прокуратуры, 9 октября вечером вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Сначала было известно, что в результате вражеской атаки шесть человек погибли и 8 получили множественные ранения, они были госпитализированы в больницу. Повреждено гражданское сухогрузное судно под флагом Панамы.