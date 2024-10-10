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Ракетний удар рф по Одещині забрав життя вже 7 людей

Київ • УНН

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Внаслідок російської ракетної атаки по портовій інфраструктурі Одещини загинуло 7 людей. Серед загиблих - 46-річний співробітник порту, який помер у лікарні від важких поранень.

В Одеській області внаслідок ракетної атаки російських військ на портову інфраструктуру загинуло 7 людей - тяжко поранений 46-річний співробітник порту помер у лікарні, повідомив у четвер голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

На жаль, кількість жертв внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки зросла до 7. Сьогодні вранці у лікарні помер 46-річний співробітник порту. Лікарі робили все можливе, але поранення були надто важкими. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким…

- написав Кіпер.

Доповнення

За даними прокуратури, 9 жовтня ввечері збройні сили рф завдали ракетних ударів по портовій інфраструктурі Одещини. Спочатку було відомо, що внаслідок ворожої атаки шестеро людей загинуло та 8 отримали множинні поранення, їх було госпіталізовано до лікарні. Пошкоджено цивільне суховантажне судно під прапором Панами.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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