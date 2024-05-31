Ракетный удар рф по Киеву: энергетики восстановили питание для всех потребителей столицы

В Киеве энергетики возобновили питание для всех домов, которые были обесточены в результате утренней ракетной атаки рф на столицу. Об этом заявили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Все потребители Голосеевского района, которые были отключены от электроснабжения утром в результате ракетной атаки на Киев - уже со светом. - заявил глава КГВА Сергей Попко.

Отмечается, что аварийные бригады завершили ремонтные работы и подключили последние частные дома, которые были обесточены.

Напомним

Утром обломки ракет повредили электросети и разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе в результате чего было обесточено около 500 частных домов.

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