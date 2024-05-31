Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

В Украине могут вернуться графики ограничения потребления электроэнергии для бытовых пользователей. Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Диспетчерский центр "Укрэнерго" прогнозирует возможный возврат к плановым ограничениям потребления. Причина применения мер ограничения-последствия массированных ракетных и Дроновых ударов врага по украинским электростанциям, которые вызвали значительный дефицит в энергетической системе - заявили в компании.

В Укрэнерго объясняют, что главная причина вероятных отключений света-российские атаки на крупные тепловые и гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, сколько до начала этих атак.

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Кроме того, весной и летом на электростанциях проводятся плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Это предусмотренные законодательством меры, которые происходят ежегодно.

В НЭК подчеркнули, что они необходимы для подготовки энергоблоков к работе под высокой нагрузкой во время отопительного сезона.

Это может повлиять на увеличение или уменьшение дефицита энергии, но не является его основным фактором. Дефицит в энергосистеме вызван разрушением оборудования украинских тепловых и гидроэлектростанций в результате российских обстрелов - отмечают в "Укрэнерго".

В ведомстве подчеркивают, что вывод на плановое обслуживание атомных блоков – необходимая мера, которую невозможно отменить или отсрочить. Также в компании заявили, что будут применять все возможные инструменты для покрытия дефицита.

В случае превышения областями доказанных "Укрэнерго" лимитов потребления облэнерго будут применять графики почасовых отключений, в соответствии с утвержденной очередностью.Сроки применения мер ограничения будут сообщены дополнительно - подытожили в компании.

Напомним

Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая одобрил решение относительно повышения тарифов на электроэнергию для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч. Тариф на свет меняется с 1 июня 2024 года и будет действовать около года - до мая 2025.