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Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке
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Украина может вернуться к графикам отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину
В связи с российскими атаками на украинские электростанции, повлекшими значительные убытки и дефицит электроэнергии, "Укрэнерго" предупреждает о возможном возвращении к запланированным ограничениям потребления электроэнергии для бытовых потребителей.
В Херсоне прогремели несколько взрывов
В Херсоне прогремело несколько взрывов, когда российские войска обстреливали город с временно оккупированного левого берега.
Экстремальная жара в Индии: более 10 человек умирают, когда температура достигает 50C
Индия зафиксировала рекордную температуру более 50 ° C. Больше всего пострадали перенаселенные мегаполисы. В государственных больницах информируют о количестве смертей.
Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф
На вопрос, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: “Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться”.
Генсек НАТО уверен, что удастся обеспечить решение по дальнейшей поддержке Украины, избежав блокировки
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что союзники найдут способы обеспечить долгосрочную поддержку Украине, не подвергаясь блокированию.
Если обмены военнопленными не активизируются, Украина будет строить четвертый лагерь для россиян - министр юстиции
В Минюсте не исключают, что впоследствии Украина будет строить четвертый лагерь для российских военнопленных, поскольку имеющиеся лагеря не будут вмещать пленных россиян.
Зеленский обсудил с премьером Швеции интеграцию Украины в ЕС, НАТО и оборонное сотрудничество
Президент Зеленский встретился с премьер-министром Швеции Кристерссоном, чтобы обсудить сотрудничество в области обороны, интеграцию Украины в ЕС и НАТО.
Столтенберг: НАТО работает над приближением Украины к членству, на саммите вероятна миссия по поддержке
Союзники по НАТО согласны с возможным членством Украины в Альянсе и работают над тем, чтобы приблизить Украину к членству с помощью возможных шагов на предстоящем саммите в Вашингтоне, таких как создание миссии или более сильной структуры для поддержки Украины.
Закарпатское вино получило официальное географическое указание
Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций зарегистрировал новое географическое указание - "Закарпатье/Закарпатское вино". Это указание будет использоваться для белых, розовых и красных вин, произведенных на территории юго-западной части Закарпатской области.
россия стремится использовать украинских беженцев в Европе для пропаганды - Центр противодействия дезинформации
Москва открыто признает, что планирует использовать украинцев, бежавших в Европу, в пропагандистских целях против Украины, используя их для того, чтобы изобразить рф, в отличие от Украины.