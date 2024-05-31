Україна може повернутись до графіків відключення світла: в "Укренерго" назвали причину
Київ • УНН
У зв'язку з російськими атаками на українські електростанції, що спричинили значні збитки та дефіцит електроенергії, "Укренерго" попереджає про можливе повернення до запланованих обмежень споживання електроенергії для побутових споживачів.
В Україні можуть повернутися графіки обмеження споживання електроенергії для побутових користувачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго", передає УНН.
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Диспетчерський центр "Укренерго" прогнозує можливе повернення до планових обмежень споживання. Причина застосування заходів обмеження – наслідки масованих ракетних і дронових ударів ворога по українських електростанціях, які спричинили значний дефіцит в енергетичній системі
В Укренерго пояснюють, що головна причина ймовірних відключень світла - російські атаки на великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Масовані російські атаки завдали енергетиці збитків на понад мільярд доларів - Міненерго05.05.24, 11:43 • 25287 переглядiв
Окрім того, навесні та влітку на електростанціях проводяться планові заходи з технічного обслуговування. Це передбачені законодавством заходи, які відбуваються щорічно.
В НЕК підкреслили, що вони необхідні для підготовки енергоблоків до роботи під високим навантаженням під час опалювального сезону.
Це може впливати на збільшення або зменшення дефіциту в енергосистемі, але не є його основним чинником. Дефіцит в енергосистемі спричинений руйнацією обладнання українських теплових та гідроелектростанцій внаслідок російських обстрілів
У відомстві підкреслюють, що виведення на планове обслуговування атомних блоків – необхідний захід, який неможливо скасувати або відтермінувати. Також в компанії заявили, що застосовуватимуть всі можливі інструменти для покриття дефіциту.
У разі перевищення областями доведених "Укренерго" лімітів споживання обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень, відповідно до затвердженої черговості.Терміни застосування заходів обмеження будуть повідомлені додатково
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію для індивідуальних та колективних побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год. Тариф на світло змінюється з 1 червня 2024 року й буде діяти близько року - до травня 2025.