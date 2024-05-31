Ракетний удар рф по Києву: енергетики відновили живлення для всіх споживачів столиці
Київ • УНН
У Києві аварійні бригади завершили ремонтні роботи та під'єднали останні приватні будинки, які були знеструмлені внаслідок ранкової ракетної атаки рф.
У Києві енергетики відновили живлення для всіх будинків, які були знеструмлені внаслідок ранкової ракетної атаки рф на столицю. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.
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Усі споживачі Голосіївського району, які були відключені від електропостачання зранку внаслідок ракетної атаки на Київ - вже зі світлом.
Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи та під'єднали останні приватні будинки, які були знеструмлені.
Нагадаємо
Зранку уламки ракет пошкодили електромережі та зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі внаслідок чого було знеструмлено біля 500 приватних будинків.
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