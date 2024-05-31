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Ракетний удар рф по Києву: енергетики відновили живлення для всіх споживачів столиці

Київ • УНН

 • 33774 перегляди

У Києві аварійні бригади завершили ремонтні роботи та під'єднали останні приватні будинки, які були знеструмлені внаслідок ранкової ракетної атаки рф.

У Києві енергетики відновили живлення для всіх будинків, які були знеструмлені внаслідок ранкової ракетної атаки рф на столицю. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, передає УНН.

Деталі

Усі споживачі Голосіївського району, які були відключені від електропостачання зранку внаслідок ракетної атаки на Київ - вже зі світлом.

- заявив очільник КМВА Сергій Попко. 

Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи та під'єднали останні приватні будинки, які були знеструмлені.

Нагадаємо

Зранку уламки ракет пошкодили електромережі та зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі внаслідок чого було знеструмлено біля 500 приватних будинків.  

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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