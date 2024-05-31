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Атака рф на Київ: уламки ворожих ракет повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі

Атака рф на Київ: уламки ворожих ракет повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі

Київ • УНН

 • 38392 перегляди

Російський ракетний удар по Києву знищив трансформаторну підстанцію і пошкодив електромережі в Голосіївському районі, в результаті чого кілька будинків і приміщень залишилися без електрики.

Внаслідок ранкової атаки рф на Київ повністю знищено трансформаторну підстанцію та пошкоджено  електромережі у Голосіївському районі столиці. Про це п'ятницю повідомили в пресслужбі ДТЕК, передає УНН

Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло. 

О 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами. 

За даними ДТЕК, без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. В компанії вказали, що до кінця дня мають повернути світло.

Нічна ракетна атака рф на Київ: рятувальники показали наслідки31.05.24, 08:37 • 90802 перегляди

Тетяна Краєвська

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