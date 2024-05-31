Атака рф на Київ: уламки ворожих ракет повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі
Київ • УНН
Російський ракетний удар по Києву знищив трансформаторну підстанцію і пошкодив електромережі в Голосіївському районі, в результаті чого кілька будинків і приміщень залишилися без електрики.
Внаслідок ранкової атаки рф на Київ повністю знищено трансформаторну підстанцію та пошкоджено електромережі у Голосіївському районі столиці. Про це п'ятницю повідомили в пресслужбі ДТЕК, передає УНН.
Сьогодні зранку уламки ракет пошкодили електромережі та повністю зруйнували трансформаторну підстанцію у Голосіївському районі столиці
Зазначається, що як тільки дозволила безпекова ситуація, енергетики почали повертати світло.
О 8:10 вдалося заживити більшість будинків за резервними джерелами.
За даними ДТЕК, без світла залишається близько 10 приватних будинків і одне комерційне приміщення. В компанії вказали, що до кінця дня мають повернути світло.
Нічна ракетна атака рф на Київ: рятувальники показали наслідки31.05.24, 08:37 • 90802 перегляди