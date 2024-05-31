Атака рф на Киев: обломки вражеских ракет полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе

В результате утренней атаки рф на Киев полностью уничтожена трансформаторная подстанция и повреждены электросети в Голосеевском районе столицы. Об этом пятницу сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

Сегодня утром обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе столицы - говорится в сообщении.

Отмечается, что как только позволила ситуация с безопасностью, энергетики начали возвращать свет.

В 8:10 удалось заживит большинство домов по резервным источникам.

По данным ДТЭК, без света остается около 10 частных домов и одно коммерческое помещение. В компании указали, что до конца дня должны вернуть свет.

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