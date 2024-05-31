Ночная ракетная атака рф на Киев: спасатели показали последствия

Пожар после ракетной атаки рф на Киев ликвидировали, повреждено складское помещение и 6 легковых автомобилей, сообщили в ГСЧС Украины в пятницу, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"Утром, 31 мая, враг совершил очередную ракетную атаку на Киев. В результате обстрела произошло возгорание складского помещения на территории частного домовладения с расположенными на нем СТО и автомойкой, в Голосеевском районе города. Пожар локализован на площади 120 кв. м в 05:55, а в 06:00 - ликвидирован", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Погибших и пострадавших, как отмечается, нет.

"В результате атаки повреждено складское помещение и 6 легковых автомобилей", - отметили в ГСЧС.

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