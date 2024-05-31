Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали

В Киеве в результате ракетного удара повреждено частное домовладение СТО, автомойка и 6 автомобилей. Горело складское помещение. Информация о пострадавших отсутствует. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

В результате вражеского ракетного удара, который произошел у Киева, возник пожар, который привел к повреждению частного домовладения СТО, автомойки и 6 легковых автомобилей. Также пострадало складское помещение.

Площадь, затронутая пламенем, оценивается примерно в 120 квадратных метров. К счастью, в настоящее время нет сообщений о жертвах или погибших в результате этого нападения.

Напомним

Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе.

Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении