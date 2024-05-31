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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  117244 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  91442 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

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29 мая 2024, 14:10  •  116117 просмотра

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29 мая 2024, 11:15  •  177190 просмотра

Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали

В результате ракетного удара по столице были повреждены частное домовладение, станция технического обслуживания, автомойка, 6 автомобилей и склад. Кроме того, возник пожар, но сообщений о жертвах нет.

Война •   •  14998 просмотра
Ракетный удар по Киеву: начальник КГВА сообщил детали

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, сообщений о жертвах нет

Противник трижды обстреливал Днепропетровскую область из артиллерии, нацеливаясь на Никополь, Марганец в общину и местное село, но сообщений о жертвах не поступало. Также украинское подразделение ЧВК "Восток" уничтожило вражеский беспилотник в этом регионе.

Общество •   •  15692 просмотра
Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, сообщений о жертвах нет

рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих

В течение суток рф потеряла 1390 человек личного состава, в результате чего общие боевые потери террористической страны с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 507 650 человек личного состава, согласно данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Война •   •  16316 просмотра
рф несет потери: за сутки погибло 1390 военнослужащих

Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет

Сегодня ночью противник обстрелял из артиллерии город Очаков в Николаевской области, алена счастье, обошлось без жертв.

Общество •   •  13838 просмотра
Оккупанты обстреляли Очаков в Николаевской области, жертв нет

За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области

За минувшие сутки вражеские войска 372 раза нанесли удары по 8 населенным пунктам Запорожской области, используя авиацию, беспилотные летательные аппараты и ракетно-артиллерийские системы, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди гражданского населения не было.

Война •   •  14051 просмотра
За сутки вражеские войска нанесли 372 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области

Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет

Китай готов принять более решительные контрмеры в ответ на любые попытки США нарушить его суверенитет и интересы безопасности.

Новости Мира •   •  14110 просмотра
Китай предупреждает о решительных контрмерах в ответ на попытки США нарушить его суверенитет

Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был выписан из больницы. Врачи сообщили, что его здоровье улучшается, и он начал процесс реабилитации.

Новости Мира •   •  15559 просмотра
Премьер-министр Словакии Фицо выписали из больницы

Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Манхэттенский суд присяжных признал бывшего президента Дональда Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации, что сделало его первым бывшим президентом, осужденным за тяжкие преступления.

Новости Мира •   •  18266 просмотра
Исторический вердикт: Суд присяжных осудил Трампа за все 34 преступления

Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Сегодня, 31 мая, зоозащитники и любители дикой природы во многих странах мира могут участвовать в праздновании Всемирного дня попугаев. По данным орнитологов, в настоящее время в мире насчитывается около 370 видов попугаев, которые встречаются в тропических и субтропических регионах по всему миру.

УНН Lite •   •  33801 просмотра
Всемирный день попугаев, день блондинок, Международный день без табака. Что еще можно отметить 31 мая

Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.

Война •   •  21384 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении