Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі
Київ • УНН
У результаті ракетного удару по столиці були пошкоджені приватне домоволодіння, станція технічного обслуговування, Автомийка, 6 автомобілів і склад. Крім того, виникла пожежа, але повідомлень щодо жертв немає.
У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено приватне домоволодіння СТО, автомийка та 6 автомобілів. Горіло складське приміщення. Інформація про постраждалих відсутня. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
У результаті ворожого ракетного удару, який стався у Києва, виникла пожежа, що призвела до пошкодження приватного домоволодіння СТО, автомийки та 6 легкових автомобілів. Також постраждало складське приміщення.
Площа, яка постраждала від полум'я, оцінюється приблизно в 120 квадратних метрів. На щастя, наразі немає повідомлень про потерпілих чи загиблих в результаті цього нападу.
Нагадаємо
Під час повітряної тривоги противник завдав ракетного удару по Києву крилатими ракетами, але всі цілі були знищені силами ППО, проте осколки від удару викликали пожежу в нежитловій будівлі в Голосіївському районі.
Ворог наніс ракетний удар по Києву: усі цілі знищені, але виникла пожежа в нежитловому приміщенні31.05.24, 05:49 • 34018 переглядiв