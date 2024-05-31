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Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі

Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі

Київ • УНН

 • 29835 перегляди

У результаті ракетного удару по столиці були пошкоджені приватне домоволодіння, станція технічного обслуговування, Автомийка, 6 автомобілів і склад. Крім того, виникла пожежа, але повідомлень щодо жертв немає.

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджено приватне домоволодіння СТО, автомийка та 6 автомобілів. Горіло складське приміщення. Інформація про постраждалих відсутня. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.

Деталі

У результаті ворожого ракетного удару, який стався у Києва, виникла пожежа, що призвела до пошкодження приватного домоволодіння СТО, автомийки та 6 легкових автомобілів. Також постраждало складське приміщення.

Площа, яка постраждала від полум'я, оцінюється приблизно в 120 квадратних метрів. На щастя, наразі немає повідомлень про потерпілих чи загиблих в результаті цього нападу.

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Нагадаємо

Під час повітряної тривоги противник завдав ракетного удару по Києву крилатими ракетами, але всі цілі були знищені силами ППО, проте осколки від удару викликали пожежу в нежитловій будівлі в Голосіївському районі.

Ворог наніс ракетний удар по Києву: усі цілі знищені, але виникла пожежа в нежитловому приміщенні31.05.24, 05:49 • 34018 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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