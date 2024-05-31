Ворог наніс ракетний удар по Києву: усі цілі знищені, але виникла пожежа в нежитловому приміщенні
Київ • УНН
Під час повітряної тривоги противник завдав ракетного удару по Києву крилатими ракетами, але всі цілі були знищені силами ППО, проте осколки від удару викликали пожежу в нежитловій будівлі в Голосіївському районі, на яку відреагували екстрені служби.
Під час повітряної тривоги ворог завдав ракетного удару по Києву, застосувавши крилаті ракети. Усі цілі були знищені силами ППО. У Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа в нежитловому приміщенні, працюють оперативні служби. Про це повідомляє начальник КМВА Сергій Попко, передає УНН.
Деталі
За інформацією, під час останньої повітряної тривоги окупанти завдали ракетного удару по столиці України.
Попередньо, противник використав крилаті ракети. Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.
Тип та кількість застосованого озброєння уточнять Повітряні Сили. За оперативною інформацією, внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа в нежитловому приміщенні. На місці працюють відповідні служби.
За останніми даними, жертв немає, інформація уточнюється.
Вкотре наполегливо прошу киян - відповідально ставтеся до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і кожна така тривога - це реальна небезпека для життя. Бережіть себе, користуйтеся укриттями
У столиці прогриміли вибухи31.05.24, 05:10 • 128921 перегляд