Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  105438 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  107991 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  134268 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  108280 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  133705 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  85029 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  90018 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116029 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121006 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117812 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  168625 просмотра

Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.

Война •   •  199 просмотра
Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух организаций в Центральноафриканской Республике за поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группировки "вагнер" в Африке.

Новости Мира •   •  789 просмотра
США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"

В столице прогремели взрывы

В Киеве произошли взрывы.

Война •   •  11499 просмотра
В столице прогремели взрывы

В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

Война •   •  12359 просмотра
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога

Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять около 40 миллиардов евро в год на долгосрочную военную помощь Украине.

Новости Мира •   •  11729 просмотра
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине

Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.

Война •   •  12253 просмотра
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  12334 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.

Война •   •  12028 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Война •   •  11361 просмотра
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

Война •   •  13150 просмотра
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области