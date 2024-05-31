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Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении
Во время воздушной тревоги противник нанес ракетный удар по Киеву крылатыми ракетами, но все цели были уничтожены силами ПВО, однако осколки от удара вызвали пожар в нежилом здании в Голосеевском районе, на который отреагировали экстренные службы.
США ввели санкции против 2 компаний из ЦАР за помощь ПКВ"вагнер"
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении двух организаций в Центральноафриканской Республике за поддержку дестабилизирующей деятельности поддерживаемой рф группировки "вагнер" в Африке.
В столице прогремели взрывы
В Киеве произошли взрывы.
В Киеве и регионах объявлена воздушная тревога
По данным Киевской городской военной администрации, в Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.
Столтенберг намерен призвать союзников выделять ежегодно 40 миллиардов евро на военную помощь Украине
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг намерен попросить союзников выделять около 40 миллиардов евро в год на долгосрочную военную помощь Украине.
Нефтебаза загорелась после атаки беспилотника в краснодарском крае рф: есть пострадавшие
Нефтебаза в краснодарском крае рф загорелась после атаки беспилотника, в результате чего были повреждены три цистерны с нефтепродуктами и пострадали сотрудники.
В Киевской области работает противовоздушная оборона
Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.
В Киеве объявлена воздушная тревога
В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры
Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области
По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.