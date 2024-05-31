Враг нанес ракетный удар по Киеву: все цели уничтожены, но возник пожар в нежилом помещении

Во время воздушной тревоги враг нанес ракетный удар по Киеву, применив крылатые ракеты. Все цели были уничтожены силами ПВО. В Голосеевском районе из-за падения обломков возник пожар в нежилом помещении, работают оперативные службы. Об этом сообщает начальник КГВА Сергей Попко, передает УНН.

Детали

По информации, во время последней воздушной тревоги оккупанты нанесли ракетный удар по столице Украины.

Предварительно, противник использовал крылатые ракеты. Силы противовоздушной обороны уничтожили все цели.

Тип и количество примененного вооружения уточнят воздушные силы. По оперативной информации, в результате падения обломков в Голосеевском районе возник пожар в нежилом помещении. На месте работают соответствующие службы.

По последним данным, жертв нет, информация уточняется.

В который раз настойчиво прошу киевлян-ответственно относитесь к сигналам воздушных тревог. Враг коварен и каждая такая тревога - это реальная опасность для жизни. Берегите себя, пользуйтесь укрытиями - заявил Сергей Попко.

В столице прогремели взрывы