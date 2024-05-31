Нічна ракетна атака рф на Київ: рятувальники показали наслідки
Київ • УНН
Ворожий обстріл Києва 31 травня спричинив пожежу на складі та пошкодив 6 автомобілів у Голосіївському районі, проте повідомлень про жертви не надходило.
Пожежу після ракетної атаки рф на Київ ліквідували, пошкоджено складське приміщення та 6 легкових автомобілів, повідомили у ДСНС України у п'ятницю, показавши наслідки, пише УНН.
Деталі
"Вранці, 31 травня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київ. Внаслідок обстрілу сталося загоряння складського приміщення на території приватного домоволодіння з розташованими на ньому СТО та автомийкою, у Голосіївському районі міста. Пожежу локалізовано на площі 120 кв. м о 05:55, а о 06:00 - ліквідовано", - повідомили у ДСНС у соцмережах.
Загиблих та постраждалих, як зазначається, немає.
"Внаслідок атаки пошкоджено складське приміщення та 6 легкових автомобілів", - зазначили у ДСНС.
Ракетний удар по Києву: начальник КМВА повідомив деталі31.05.24, 07:52 • 29835 переглядiв