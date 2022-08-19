Ракетные удары по общежитию и трехэтажному дому в Харькове: количество жертв возросло до 22 человек

Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области сообщило, что по состоянию на 13:00 завершены поисково-спасательные работы в здании общежития Слободского района Харькова.

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«Сотрудники ГСЧС в течение двух дней проводили поисково-спасательные работы на месте происшествия. 9 человек удалось спасти, из них 2 ребенка. В общей сложности из-под завалов были изъяты тела 6 погибших, из них один ребенок (мальчик 2009 г.р.)», - говорится в сообщении ГСЧС.

Детали

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко сообщил в комментарии УНН, что в Салтовском районе Харькова количество погибших из-за вражеского ракетного удара по жилому трехэтажному дому возросло до 16 человек.

«По Салтовскому району уже 16 погибших и 22 пострадавших. Два последних трупа – женщина 50 лет, переселенка из Кулиничей, последний сильно обгоревший, предположительно мужчина, более точно устанавливается», – сообщил Чубенко.

Таким образом из-за попадания в жилой трехэтажный дом в Салтовском районе и в общежитие в Слободском районе вечером 17 и утром 18 августа общее число погибших увеличилось до 22 человек.

Дополнение

18 августа сообщалось, что число погибших в результате ракетного удара российских оккупантов по жилой трехэтажке в Салтовском районе Харькова возросло до 12, травмировано 20 человек.

17 августа примерно в 21:00 российская ракета попала в жилой трехэтажный дом в Салтовском районе Харькова.

Кроме того, российские оккупанты утром 18 августа попали в помещение общежития, что в Слободском районе Харькова.