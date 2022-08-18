Окупанти влучили у приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова, 18 осіб поранені, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські окупанти знову обстріляли Харків. Загарбники влучили у приміщення гуртожитку, в Слобідському районі. Відомо про 18 поранених осіб, з них дві дитини. Одна людина загинула. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!", - наголосив він.
Доповнення
За інформацією мера міста Ігора Терехова "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Терехов наголосив, що вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.
У Холодногірському районі почалася велика пожежа, горить адміністративний будинок.