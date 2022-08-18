Окупанти влучили у приміщення гуртожитку в Слобідському районі Харкова, 18 осіб поранені, є загиблий

Цитата

"Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!", - наголосив він.

Доповнення

За інформацією мера міста Ігора Терехова "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Терехов наголосив, що вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

У Холодногірському районі почалася велика пожежа, горить адміністративний будинок.