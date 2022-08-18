Обстріл Харкова: у Холодногірському районі почалася пожежа, горить адміністративний будинок

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"У Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративний будинок. За словами керівництва ДСНС, почалося його обвалення. Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі", - зазначив він.

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Терехов повідомляв, що "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Він наголосив, що вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожого ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб.