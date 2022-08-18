Обстрел Харькова: в Холодногорском районе начался пожар, горит административное здание
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские оккупанты снова обстреляли Харьков. Как сообщает мэр города Игорь Терехов, в Холодногорском районе начался большой пожар, горит административное здание, пишет УНН.
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"В Холодногорском районе после обстрела очень большой пожар. Горит административное здание. По словам руководства ГСЧС, началось его обрушение. Также в огне около полутора десятков машин возле этого здания", - отметил он.
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Терехов сообщал, что "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Он подчеркнул, что взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться.
По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в результате вражеского ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек.