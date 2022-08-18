Ворожий ранковий обстріл Харкова: в Слобідському районі отримали поранення 5 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ворожого ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова отримали поранення 5 осіб. Як інформував раніше, серед них - одна дитина", - зазначив Синєгубов.
Доповнення
За інформацією мера міста Ігора Терехова "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. Терехов наголосив, що вибухів було не менше п'яти, тож географія влучень може розширитися.
Раніше
Російські окупанти обстріляли Харків. Загарбники вдарили по Салтівському району. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 7 загиблих та 16 - поранених, серед яких - 11-річна дитина.