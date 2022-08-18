Вражеский утренний обстрел Харькова: в Слободском районе получили ранения 5 человек

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"По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, после ракетного удара в Слободском районе Харькова получили ранения 5 человек. Как информировал ранее, среди них – один ребенок", - отметил Синегубов.

Дополнение

По информации мэра города Игоря Терехова "прилетело" в Слободской и Холодногорский районы. Терехов подчеркнул, что взрывов было не менее пяти, так что география попаданий может расшириться.

Ранее

Российские оккупанты обстреляли Харьков. Захватчики ударили по Салтовскому району. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 7 погибших и 16 – раненых, среди которых – 11-летний ребенок.