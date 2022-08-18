Голова ОВА про обстріл Харкова: 16 осіб поранені, серед них 11-річна дитина

Деталі

Він зазначив, що у триповерховий житловий будинок на Салтівці окупанти влучили російською ракетою, попередньо - "Іскандером".

"Руйнування - жахливі. 7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані", - наголосив Синєгубов.

Рятувальники продовжують пошукові роботи. Медики обласного Центру екстреної медичної допомоги також чергують на місці.

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"Росіяни жорстоко і цілеспрямовано влучили по цивільних. А тепер у своїх так званих "ЗМІ" поширюють чергові фейки про "військові об‘єкти". Жодного військового об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - підкреслив голова ОВА.

Доповнення

"Серед постраждалих були глухонімі (Приношу свої вибачення, це люди з обмеженими можливостями. На емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо на інформацію з лікарень). Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу...", - зазначила радниця голови Харківської облради Наталя Попова у Facebook.

Також про те, що у гуртожитку на Салтівці, в який ввечері 17 серпня влучила російська ракета, жили люди з вадами слуху Суспільному на місці події повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

"На 00:00 ми маємо 7 загиблих, які перебували у будівлі, в яку влучила ракета. Щодо будівлі, то це триповерхова будівля житлова, це гуртожиток для людей, які мали вади слуху. Щодо того, яка кількість людей перебувала в середині будинку, попередньо — декілька десятків в момент влучання ракети, від 20 до 40 людей. Наразі на місці працюють рятувальники, розбирають завали, далі працюватимуть слідчі та прокурори", - сказав Чубенко.