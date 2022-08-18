Глава ОВА об обстреле Харькова: 16 человек ранены, среди них 11-летний ребенок

Детали

Он отметил, что в трехэтажный жилой дом на Салтовке оккупанты попали российской ракетой, предварительно – "Искандером".

"Разрушения – ужасные. 7 человек погибли. 16 – ранены, среди них – 11-летний ребенок. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, другие госпитализированы – в среднем состоянии", - подчеркнул Синегубов.

Спасатели продолжают поисковые работы. Медики областного Центра экстренной медицинской помощи также дежурят на месте.

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"Россияне жестоко и целенаправленно попали по гражданским. А теперь в своих так называемых "СМИ" распространяют очередные фейки о "военных объектах". Никакого военного объекта. Исключительно гражданские - среди которых пенсионеры и дети. Это настоящий терроризм, на который способны лишь изверги!", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

"Среди пострадавших были глухонемые (Приношу свои извинения, это люди с ограниченными возможностями. На эмоциях написала простым языком. К сожалению, есть люди, которые не могли слышать/говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте. Ждем на информацию из больниц). Молимся. Они даже не могли услышать тревогу...", - отметила советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова в Facebook.

Также о том, что в общежитии на Салтовке, в которое вечером 17 августа попала российская ракета, жили люди с недостатками слуха Суспільному на месте происшествия сообщил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

"На 00:00 мы имеем 7 погибших, которые находились в здании, в которое попала ракета. Что касается здания, то это трехэтажное жилое здание, это общежитие для людей, которые имели недостатки слуха. Относительно того, какое количество людей находилось в середине дома, предварительно несколько десятков в момент попадания ракеты, от 20 до 40 человек. Сейчас на месте работают спасатели, разбирают завалы, дальше будут работать следователи и прокуроры", - сказал Чубенко.