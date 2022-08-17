Окупанти обстрілюють Харків: повідомляється про приліт біля житлової багатоповерхівки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Окупанти знову обстрілюють Харків. Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, попередньо відомо про приліт біля житлової багатоповерхівки в Салтівському районі, передає УНН.
Цитата
“Знову обстріл Салтівського району. Попередньо приліт біля житлової багатоповерхівки. Будьте обережні, дотримуйтесь правила двох стін”, – написав він у себе в Телеграм.
Деталі
На місці прильоту сильна пожежа у житловому будинку. Про жертв та постраждалих інформації поки що немає.
Додамо
Російські окупанти вночі посилили удари по Харкову та області та під ранок випустили понад 5 ракет з білгорода, є попадання по облцентру.