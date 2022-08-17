россияне с ночи усилили удары по Харькову и области: утром выпустили более 5 ракет

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"Все сутки российские оккупанты интенсивно наносили артиллерийские и ракетные удары по городу и области. Оккупанты несколько раз из РСЗО обстреливали Салтовский район Харькова. Повреждены жилые многоэтажные дома, критическая транспортная инфраструктура. К счастью, пострадавших нет", - отметил Синегубов в Telegram.

Детали

Как сообщил глава ОВА, в течение суток по области оккупанты обстреливали Харьковский, Изюмский, Чугуевский, Богодуховский районы.

"Ночью россияне лишь усилили удары", – заметил он.

Так, по его словам, после 21 часа в результате обстрела горели гаражи и техника фермерского хозяйства в Чугуевском районе. После 23 часов в Золочевской громаде, Богодуховского района, в результате обстрела горел гараж и автомобили.

"Сегодня около 5 утра Штаб обороны зафиксировал запуск более 5 ракет из белгорода. Одна из ракет ударила в пределах Слободского района Харькова", - сообщил Синегубов.

По его данным, ракетные удары повредили жилые дома, возникли несколько пожаров в Золочевской громаде. Предварительно днем в ​​Золочеве оккупанты артобстрелом попадали по территории лицея, повредили футбольную площадку, разрушили один жилой дом, два - повредили.

В Изюмском районе из-за обстрелов повреждена критическая инфраструктура, горелая трава на открытых территориях.

По данным центра экстренной медицинской помощи, в Золочеве с взрывными травмами госпитализировали 22-летнего мужчину, состояние - среднее.

"На линии столкновения продолжаются интенсивные боевые действия. Враг пытается наступать неподалеку Лебяжьего и Базалиевки. Наши защитники дают врагу достойный отпор, наносят оккупантам потери. Бои на этом участке продолжаются. В районе Лебяжьего оккупанты дистанционно минируют местность", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

В ночь на 16 августа был один из самых массированных обстрелов Харькова – оккупанты выпустили семь ракет.